İsrail askerinin vurduğu Filistinli çocuk kurtarılamadı

İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde ateş açarak ağır yaraladığı 14 yaşındaki Filistinli çocuk kurtarılamadı.

Sozcu.com.tr

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Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Beytüllahim kentindeki Dehişe Mülteci Kampı’na düzenlediği baskın sırasında açtıkları ateş sonucu başından vurulan Ömer Hammur'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık, bu sabah ilk açıklamasında, Dehişe Mülteci Kampı’na baskın yapan İsrail güçlerinin, 14 yaşındaki Hammur'u ağır yaraladığını ve Filistinli çocuğun durumunun kritik olduğunu bildirmişti.

İsrail askerlerinin Cenin’in güneyindeki Kubatiyye beldesine düzenlediği baskında da 2 Filistinlinin yaralandığı kaydedilmişti.

YENİ YILDAN BERİ 4 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria, son 17 yılın en kanlı senesi olarak kayıtlara geçen 2022’nin ardından 2023’e de İsrail güçlerinin yoğun baskınları altında girdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2023’te İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 4’ü çocuk olmak üzere 14’e ulaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor. (AA)

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