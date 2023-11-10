İsrail askerleri, Filistinliyi ‘canlı kalkan’ olarak kullandı

İsrail askerlerinin sosyal medyadan yayılan görüntüleri tepki topladı. Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinliler "canlı kalkan" olarak kullanıldı.

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İsrail’de yaşanan olay tüm dünyanın tepkisini topladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, İsrail askeri araçları ve askerleri, yerde oturan “gözleri bağlı” bir Filistinlinin arkasında siper aldı ve askerlerden biri silahını Filistinli bir gruba doğrulttu.

Filistinli aktivistler söz konusu görüntüyü sosyal medya hesaplarında paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Görgü tanıkları da olayın bu sabah erken saatlerde El Halil yakınlarındaki El-Fevvar Mülteci Kampı’nda gerçekleştiğini söyledi.

Tanıkların ifadesine göre, İsrail ordusu kampa baskın yaparak, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Bunun üzerine baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışmalar çıktı.

GAZZE’DE SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38’i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı’na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. (AA)

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