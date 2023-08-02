İsrail askerleri, Filistinli çocuğu öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu vurarak öldürdü.

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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El Halil’in güneyindeki Es-Semu beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucunda 15 yaşındaki Filistinli Muhammed Ferid Şevki Ez-Zearir’in hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Es-Semu kavşağında bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Açıklamada, olayda İsrail güçlerinden yaralanan kimse olmadığı kaydedilmişti.

İSRAİL GÜÇLERİ, BİR FİLİSTİNLİYİ DAHA AYNI İDDİAYLA ÖLDÜRMÜŞTÜ

İsrail ordusu, bugün El Halil’de bir Filistinlinin daha bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ordu, olayın ayrıntılarına ve Filistinli şahsın kimliğine ilişkin ayrıntı vermezken, yol kenarında yerde duran ve saldırıda kullanıldığı iddia edilen bir bıçağın fotoğrafını paylaşmakla yetinmişti.

EL-HALİL’DE FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALE

İsrail güçlerinin El Halil’in kuzeyindeki Halhul kasabasında Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin özel arazilerini gasp etmesine karşı düzenlediği gösteriye müdahalesinde çok sayıda Filistinlinin hafif yaralandığı bildirildi.

Yahudi yerleşimcilerin arazisini gasp ettiği Filistinli Ali Akl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İki gün önce, bir grup yerleşimci yaklaşık 10 dönümlük araziyi ele geçirdi. İsrail ordusunun koruması altında çadırlar inşa etti, ağaçlar dikti.” dedi.

Akl, arazinin Filistinlilere ait olduğunun altını çizerek, arazide İsrail'in Batı Şeria'yı işgalinden önce açılan bir su kuyusu bulunduğunu aktardı.

İsrail güçlerinin Yahudi yerleşimcilere koruma sağladığını belirten Akl, yerleşimcilerin geniş arazileri ele geçirmek için yerleşim birimleri kurduklarını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim yerinde 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor (AA)

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