İsrail askerlerinden Cenin Mülteci Kampı’na baskın

Baskında İsrail güçleri ile silahlı Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı.

Sozcu.com.tr

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı’na henüz bilinmeyen nedenle baskın düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, baskın sırasında İsrail güçleri ile silahlı Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı. İsrail, olayların ardından kampın bazı bölgelerine takviye kuvvet gönderirken, Filistinliler de ateş açarak ve el yapımı patlayıcılarla baskına karşılık verdi.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, olaylara dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Mücahitlerimiz, Cenin Mülteci Kampı civarında işgal güçleriyle karşı karşıya geliyor ve işgal ordusunu yoğun mermi ve patlayıcılarla hedef alıyor.” ifadeleri kullanıldı.

İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Tugayları da açıklamasında, “İşgal güçleri kamp çevresini yoğun bir şekilde kurşun yağmuruna tutuyor” ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu, olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail güçleri, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli beldelerine baskınlar düzenliyor ve Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde çatışma çıkıyor. (AA)

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