İsrail basını: Düşmanlar, ülkenin çöküşe gittiğini düşünüyor

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) üst düzey bir emniyet yetkilisine dayandırdığı habere göre, "İsrail'in düşmanları", ülkedeki yargı krizi nedeniyle ülkenin çöküşe gittiğini düşünüyor.

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İsrail’deki emniyet daire başkanlarının bu konuda hemfikir olduklarının ifade edildiği haberde, “ülkenin düşmanlarının”, askeri caydırıcılık kapasitesinin düştüğü varsayımından hareketle ve yargı sistemindeki son değişikliklerin ülkeyi siyasi ve uluslararası düzeyde kısıtladığı yönündeki değerlendirmelere binaen, ülkenin çöküşe gittiğini düşündüğü kaydedildi.

Üst düzey yetkili, İran’ın son aylarda tüm cephelerde özelliklede Batı Şeria’da gerilimi tırmandırmaya çalıştığına ve kendi müttefiki örgütlere silah tedarik ettiğine işaret etti.

İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili de konuşan yetkili, “Tahran yönetiminin, yüzde 90 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretmesine 2 ya da 3 hafta kaldı.” ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE YEDEK ASKER BOYKOT KARARI ALDI

Öte yandan, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Savunma Kuvvetlerinin merkez binasında yeni askere alınacaklar için yapılan törende ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halevi, İsrailli askerlere, “İran, Lübnan’daki Hizbullah, Suriye ve Gazze Şeridi ile Batı Şeria’daki Filistinlilerden tehditlerin geldiği ve yargı revizyonu nedeniyle iç gerilimlerin yaşandığı bir dönemde askere alındıklarını” hatırlattı.

Halevi’nin bu açıklaması, yargı düzenlemelerine karşı yüzlerce yedek askerin boykot kararı almasının ardından geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden almıştı.

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