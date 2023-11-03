İsrail, Batı Şeria’da da saldırıları artırıyor

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi öldürdü.

Sozcu.com.tr

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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’ya düzenlediği baskın ve saldırılarda 5’i Cenin Mülteci Kampı’nda olmak üzere 8 Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail ordusunun, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, bazı Filistinliler de yaralandı. İsrail güçleri, ambulansların yaralılara ulaşmasını engelledi.

İsrail ordusu, El Halil’in güneyindeki El-Fevvar Mülteci Kampı’na da baskın düzenledi. Baskına karşı çıkan bölge sakinleri ile İsrail askerleri arasında gerginlik yaşandı, İsrail güçleri Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale etti.

İşgal altındaki Batı Şeria’da 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 143’e yükseldi. (AA)