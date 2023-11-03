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İsrail, binlerce Filistinli işçiyi Gazze’ye gönderdi

Binlerce Gazzeli işçi İsrail ve Batı Şeria'dan bombaların yağdığı Gazze'ye geri gönderildi.

Sozcu.com.tr
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İsrail, binlerce Filistinli işçiyi Gazze’ye gönderdi

İsrail’de ve işgal altındaki Batı Şeria’da çalışan binlerce Gazzeli işçi Gazze’ye geri gönderildi.

Tanıkların verdiği bilgiye göre, Gazzeli çalışanların bir kısmı Refah sınır kapısının doğusundaki Kerem Şalom sınır kapısından Gazze’ye geri döndü.

İsrail hükümeti, ülkedeki Gazzeli işçilerin geri gönderileceklerini bildirmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada “İsrail Gazze'yle tüm ilişkilerini kesiyor. Bundan sonra Gazze'den Filistinli işçi gelmeyecek. Savaş başladığı sırada İsrail'de bulunan Gazzeli işçiler de geri gönderilecek” ifadeleri yer almıştı.

Resmi verilere göre Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından önce 18 bin 500 Gazzeli, İsrail'de çalışma izni almıştı.

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