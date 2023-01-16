‘İsrail, çocuk cinayetleriyle insanlık suçu işliyor’

Filistinli gruplar, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'da "çocuk cinayetleriyle, insanlık suçu" işlediğini belirtti.

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Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Filistin Ahrar Hareketi, İsrail güçlerinin sabah, Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği saldırıya tepki gösterdi.

Hamas’tan yapılan açıklamada, uluslararası toplum, İsrail’in Filistinli çocuklara karşı işlediği suçlara sessiz kalmakla, eleştirildi.

“Yahudi yerleşimcilerin hükümeti gölgesinde işlenen, siyonistlerin insanlık suçlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.” denilen açıklamada, Filistin halkının bu suçlara karşı tek seçeneğinin “kapsamlı direniş” olduğu vurgulandı.

İslami Cihad Hareketi açıklamasında da “İşgal hükümetinin himayesinde halkımıza karşı günlük olarak işlenen suçlar irademizi kıramayacak.” ifadeleri kullanıldı. Direnişçilerin, “soğuk kanlılıkla işlenen suçların” intikamlarını alacağı kaydedildi.

FHKC açıklamasında ise Beytullahim’de işlenen “çocuk cinayeti”, Filistin halkına karşı devam eden “siyonist terörün halkalarından biri” olarak nitelendirildi.

“İşgalci, Batı Şeria ve Kudüs’te tekrarladığı günlük baskınlarla Filistin halkına karşı faşist ve terörün her türlüsünü uygulamaya devam ediyor.” denilen açıklamada, İsrail’in aşırı sağcı hükümetinin gölgesinde artan eylemlere karşı Filistinlilere birlik çağrısında bulunuldu.

Filistin Ahrar Hareketinin açıklamasında da uluslararası toplumun Filistinlilere karşı işlenen suçlara “sessiz” kalmasına tepki gösterildi.

İsrail’in aşırı sağcı hükümetinin Filistinlilere yönelik tehdit ve tahriklerinin gölgesinde, ordunun “cinayetleri artırdığı” ifade edilen açıklamada, Filistinlilere yönelik saldırıların durması için “direniş” çağrısı yapıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Beytüllahim kentindeki Dehişe Mülteci Kampı’na düzenlediği baskın sırasında açtıkları ateş sonucu başından vurulan 14 yaşındaki Ömer Hammur'un yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

YILBAŞINDAN BERİ 4 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria, son 17 yılın en kanlı senesi olarak kayıtlara geçen 2022’nin ardından 2023’e de İsrail güçlerinin yoğun baskınları altında girdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yılbaşından beri İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 4’ü çocuk olmak üzere 14’e ulaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıkıyor. (AA)

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