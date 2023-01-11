İsrail Cumhurbaşkanı’ndan Erdoğan’a davet
Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu.
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a güven mektubunu sundu. Büyükelçi Torunlar, Herzog tarafından Batı Kudüs'teki İsrail Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen törenle kabul edildi.
İstiklal Marşı’nın okunduğu törenin ardından Torunlar, Herzog'a güven mektubunu sundu.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da, ziyarette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ülkesine davet etti.
Makamı büyük ölçüde sembolik önem taşıyan Cumhurbaşkanı Herzog, geçen yıl, 2008’den beri Türkiye’yi ziyaret eden ilk İsrail lideri olmuştu. İki ülke Ağustos’ta karşılıklı büyükelçi atama kararı almış, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Kasım’daki seçimleri kazanmasının ardından Ankara ile ilişkileri geliştirme konusunda Erdoğan ile mutabık kalmıştı. (AA/REUTERS)