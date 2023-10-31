İsrail şiddeti artırdı: Sadece sivilleri değil hastaneleri de hedef alıyor

7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında abluka altındaki Gazze'ye baskıyı artıran ve sivilleri hedef alan İsrail şiddetin boyutunu tahmin edilemeyen noktalara getirdi.

Sozcu.com.tr

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Orta Doğu’da kaos ve şiddet bitmek bilmiyor…

7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e saldırmasından sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Yıllardır abluka altında olan Filistin’e yönelik baskıyı artıran ve şiddetin dozunu da tırmandıran İsrail son günlerde sadece sivil yerleşimleri değil hastaneleri de hedef almaya başladı.

Katar merkezli medya kuruluşu Al-Jazeera, bölgeden arka arkaya açıklamaların geldiğini ve İsrail’in saldırılarının hastanelerin çevresinde artmaya başladığını duyurdu.

Filistin Kızılayı, İsrail’in füze ve hava saldırılarının Gazze’deki El-Kudüs Hastanesi’nin yakınlarına hedef alındığını ve hastaneye sığınan sivil ve sağlık çalışanlarının korku ve panik içinde olduğunu duyurdu.

Hamas ile ateşkes yapmayacağını açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yönetimindeki ordu sabaha karşı birçok hastaneyi de hedef almıştı. Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne bir saldırı düzenlendiği açıklanmış ve bu saldırıların maddi hasar ve yaralanmalara yol açtığı kaydedilmişti.

Öte yandan bu açıklamadan kısa bir süre sonra Gazze’deki Endonezya Hastanesi’nden de benzer bir açıklama geldi. Kurum, bugün 3’üncü kez saldırıya uğradıklarını ve hastanenin hasara uğradığını duyurdu. Gazze’deki Avrupa Hastanesi’nin de İsrail’in hava saldırılarından hasar gördüğü kaydedilirken, Birleşmiş Milletler’den yetkililer de BM Genel Kurulu’na ateşkes çağrısında bulundu.

Gazze’de en az 8306 Filistinlinin öldüğü tahmin edilirken UNICEF her gün 420 çocuğun öldüğünü ya da yaralandığını açıklıyor. 7 Ekim’den beri 1400’den fazla İsraillinin öldüğü açıklanmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN KINAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne

saldırı düzenlediğini belirterek saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan dün gece yapılan açıklamada, “Saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. Gazze’deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz” denildi.

Açıklamada İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaşayanları herhangi bir ayrım gözetmeden hedef almaktan vazgeçmesi istendi.

Tıbbi yetkililer, el-Şifa, el-Kudüs ve Türk Dostluk hastanesi de dahil olmak üzere Gazze kent merkezindeki büyük hastanelerin yakınlarına düzenlenen hava saldırılarının hasara

yol açtığını dün ifade etmişlerdi.

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