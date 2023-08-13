İsrail duyurdu: Sınırda saldırı girişimi…

İsrail ordusu, Lübnan sınırından topraklarına molotofkokteyli atıldığını duyurdu.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan sınırındaki Metula bölgesindeki sınır tellerine yaklaşan bir şüphelinin tellere doğru molotofkokteyli fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, eylem sonucunda, çitin bulunduğu alandaki menfezlerden birinde hafif hasar meydana geldiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail basınında, eylemin, “bir Hizbullah unsuru” tarafından düzenlendiği ve İsrail askerlerinin de uyarı için havaya ateş ederek karşılık verdiği aktarıldı.

LÜBNAN-İSRAİL SINIRINDA YAŞANAN GERİLİMLER

İsrail’in, 1982’de işgal ettiği Lübnan’ın güneyinden 2000 yılında çekilmesinin ardından toplam 120 kilometre uzunluğundaki sınırın güvenliği Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) denetimine geçti.

UNIFIL’in denetimindeki sınır için “Mavi Hat” tabiri kullanılıyor ve tüm bölgede güvenliği sağlamak üzere UNIFIL askeri devriye geziyor.

İsrail, son dönemde sınır hattı üzerinde hendek ve tel örgü gibi güçlendirme faaliyetlerini artırdı, bunun yanı sıra sınır üzerinde bir kısmı Lübnan’a ait Gacar köyünün tamamını işgal edip etrafına tel örgü çekerek duvar ördü.

11 Ağustos'ta İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade, sınırdaki Lübnan köyü Marun el-Ras'ı ziyaret etmişti.

Celalzade, köydeki “İran Bahçesi”ni ziyaretinde, “İsrail’in varlığına son verilmelidir.” ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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