İsrail duyurdu: Tam taarruza geçiyoruz
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken Tel Aviv yönetimi, “tam taaruza geçtiklerini” duyurdu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gallant, Hamas’ın “pişman olacağını” ve Gazze’nin “asla eskisi gibi olmayacağını” söyledi.
Gallant, “Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi (Gazze Şeridi sınırını) kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz” ifadesini kullandı.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içlerine kadar ilerledi.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattı.
Karşılıklı saldırılarda binlerce kişi öldü, binlercesi de yaralandı. (AA)