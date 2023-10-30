İsrail: Esir askerimizi kurtardık
İsrail ordusu, abluka altında tuttuğı Gazze Şeridi'nde Hamas'ın esir aldığı kadın bir askeri, kara operasyonuyla kurtardığını açıkladı.
İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın 7 Ekim’de esir aldığı er rütbesindeki Ori Megidish’in kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada, askerin sağlık kontrollerinin yapıldığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.
İsrail ordusu, askerin ailesiyle buluştuğu fotoğrafı yayımladı ancak daha fazla detaylı bilgi vermedi.
“SİZİ AVLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da X'ten bir paylaşım yaparak kurtarılan kadına “Evine hoş geldin” diyerek seslendi.
Netanyahu, Şin-Bet ve İsrail ordusunu kutlarken Hamas'a şu ifadelerle tepki gösterdi:
Sizler canavarsınız. Sizi takip edip avlamaya devam edeceğiz.”
Hamas’tan veya İzzeddin el-Kassam Tugayları’ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
239 ESİR VAR
İsrail ordusu, Gazze’de esir alındığı tespit edilen 239 kişinin ailesini bilgilendirdiğini duyurmuştu. (AA)