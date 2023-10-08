İsrail-Hamas krizinde son durum… İsrail, İslam Bankası’nı vurdu

İsrail'e yapılan baskın sonrası bölgede art arda gelişmeler yaşanıyor. Gerilime ilişkin açıklama yapan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in arkasındaki uluslararası desteğin onu daha fazla suç işlemeye teşvik ettiğini söyledi. İsrail basını ise çatışmalarda ölen İsrailli sayısının 700'e yükseldiğini duyurdu

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İsrail-Hamas kriziyle ilgili peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Filistin Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Filistin Başbakanı Iştiyye’nin, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Filistin ve İsrail’deki son gelişmeler hakkında telefonda görüştüğü kaydedildi.

İsrail’in arkasındaki uluslararası desteğin onu daha fazla “suç işlemeye” teşvik ettiğini belirten Iştiyye, “yaşananların tüm sorumluluğunun, nefret, şiddet ve kışkırtıcı bir atmosfer oluşturan ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail’e ait” olduğunu vurguladı.

Iştiyye, Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik ablukanın devam etmesi, şehir, kasaba, köy ve kamplara saldırılması, kutsal mekanların çiğnenmesi, ibadet eden Müslüman ve Hıristiyanlara yönelik saldırıların devam etmesi sonucu doğabilecek sorunlar konusunda defaatle uyarıda bulunduklarını belirtti.

Iştiyye, uluslararası topluma, Gazze saldırılarının durdurulması ve Filistin halkının haklarının verilmesi için yeni bir siyasi yol haritası belirlenmesi çağrısında bulundu.

GAZZE’DEKİ ULUSAL İSLAM BANKASI VURULDU

İsrail savaş uçakları Gazze’nin merkezinde yer alan Er-Rimal semtindeki Ulusal İslam Bankası merkezini vurdu. Saldırının düzenlendiği noktaya yakın vatandaşlara ait evler ve mülkler büyük zarar gördü, bombardıman neticesinde bölgede yangın çıktı.

Gazze’deki Filistin bankalarından biri olan Ulusal İslam Bankası, Merkez Bankası görevini üstlenen Filistin Para Otoritesine bağlı olmayan, Hamas yönetiminde bir yapı.



GAZZE’DE ÖLENLERİN SAYISI YÜKSELİYOR

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 370’e ulaştığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yakınlarını kaybedenler üzüntü yaşadı.

700 İSRAİLLİ ÖLDÜ

İsrail basını, Filistinli gruplarca dün başlatılan ve bugün de devam eden saldırılarda ölen İsraillilere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Buna göre dünden bu yana devam eden saldırılarda 700 İsrailli hayatını kaybetti, 2 bin 150 kişi yaralandı. Haberde, yaralıların 300’ünün durumunun kritik olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, Hamas’ın saldırılarında hayatını kaybeden 13 İsrail askerinin daha kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada toplamda 44 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

GAZZE VE LÜBNAN SINIRINDAKİ YAHUDİ YERLEŞİM YERLERİ BOŞALTILIYOR

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze ve Lübnan sınırına yakın Yahudi yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Gallant, “güvenli mesafe planının” uygulanmasını onayladı.

Buna göre Gazze ve Lübnan sınırına yakın Yahudi yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi için hazırlıkların yapılması yönünde talimat veren Gallant, ayrıca iç cephedeki durumu yönetmelerine yardımcı olmak için subaylara, belediye başkanlarına ve güvenlik çitine bitişik yerleşim yerlerine silah ve mühimmat sağlanmasını istedi.

Gazze ve Lübnan sınırına yakın Yahudi yerleşim birimlerinin tahliye edilmesini içeren “güvenli mesafe” planına göre, İsrail’in kuzey ve güney sınırlarında kilometrelerce mesafelik bir hattın sivillerden boşaltılması hedefleniyor.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, emekli general Gal Hirsch’i Gazze Şeridi ve çevresindeki esirler ve kayıp kişiler dosyası sorumlusu olarak atadığı bildirildi.

NELER YAŞANDI?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail’e “Aksa Tufanı” isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas’ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.

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