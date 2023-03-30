İsrail, Filistinlilere ait 12 bini aşkın konutu yıktı

İsrail'in 1967'den bu yana Filistinlilere ait 12 bini aşkın konutu yıktığı, 2 milyonu aşkın zeytin ağacını da yerinden söktüğü belirtildi.

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Kudüs merkezli Arap Araştırmalar Derneği’ne bağlı Arazi Araştırma Merkezi, 30 Mart Toprak Günü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in, 1967’den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında 12 bin 350 konutu yıktığı ifade edildi.

Yıkımların, İsrail içindeki Arap köyleri ile Filistinlilerin yaşadığı bedevi köylerinde gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, Necef Çölü’nde Filistinli bedevilerin yaşadığı Arakib köyünün 214 defa yıkıldığı aktarıldı.

Açıklamada aynı süre zarfında İsrail güçlerinin, 2 milyonu aşkın zeytin ağacını söktüğü dile getirildi.

Toprak Günü’nün 47. yılında İsrail güçlerinin, hala Filistinlileri öldürmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, yıl başından bu yana öldürülen Filistinli sayısının 90’ı aştığı kaydedildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi 29 Mart’ta yaptığı açıklamada, İsrail tarafından 2022’de yapılan toplam yıkım ihtarının 1220 olduğunu ifade etmişti.

TOPRAK GÜNÜ

İsrail, 30 Mart 1976’da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

“Toprak Günü” olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor. (AA)

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