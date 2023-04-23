İsrail, Filistinlilerin Eriha’ya giriş-çıkışlarını engelliyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Eriha kentine giriş-çıkışları engelliyor.

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Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail güçleri, iki gündür Eriha kenti çevresinde askeri önlemleri sıkılaştırdı ve kentin girişlerini kapatarak kontrol noktaları kurdu.

Filistinlilerin Eriha’ya giriş-çıkışlarını engelleyen İsrail güçleri, kentin güneyindeki kontrol noktasında Filistinli bir genci gözaltına aldı.

KONTROL NOKTALARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

AA muhabirine konuşan bir görgü tanıdığı, kentin girişlerinde kurulan kontrol noktaları nedeniyle yüzlerce metrelik uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi.

İsrail ordusunun cumartesi sabahından bu yana kentten ayrılanların ve kente girenlerin kimliklerini tek tek kontrol ettiğini anlatan görgü tanığı, bunun da söz konusu noktalarda yoğun kalabalıklara neden olduğunu aktardı.

Filistinli aktivistlerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, söz konusu kontrol noktalarının iki tarafında uzun araç kuyrukları oluştuğu, çevredeki Filistinlilerin ise bayram günü burada saatlerce beklemek zorunda kalan kişilere yiyecek dağıttığı görülüyor.

Eriha, eğlence ve dinlenme tesislerinin çok olması dolayısıyla özellikle bayramlarda Batı Şeria’nın diğer kentlerinden ve Kudüs ile İsrail’den Filistinlilerin ziyaret için en fazla tercih ettiği şehirlerden biri olarak biliniyor.

İsrail makamlarından ise Eriha’daki duruma ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

RAMALLAH’TA FİLİSTİNLİ 2 GENÇ YARALANDI

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, Filistinli 2 gencin, Ramallah’ın doğusundaki Deyr Dibvan kasabasına saldırı düzenleyen Yahudi yerleşimcileri engellemeye çalışırken yaralandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine göre, Yahudi yerleşimciler, bu yılın başından mart ayı sonuna kadar Filistinlilere ve mülklerine yönelik 160 saldırı gerçekleştirdi. (AA)

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