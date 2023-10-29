İsrail, Gazze’de bir camiyi daha vurdu

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir camiyi daha bombaladı. Hamas da Gazze Şeridi'nin kuzeybatısına giren bazı İsrail askeri araçlarını hedef aldığını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail’in saldırısı, Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya’da Muhammed Fatih Camisine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırıda caminin tamamen yıkıldığı ve olayda yaralananların olduğu ifade edildi.

Bakanlık, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında yıkılan cami sayısına ilişkin bilgi vermezken, Gazze’deki Vakıflar Bakanlığı daha önce 30’dan fazla caminin hedef alındığı, bunlardan bazılarının tamamen yıkıldığı, bazılarının ise büyük oranda zarar gördüğünü açıklamıştı.

KUDÜS HASTANESİ ÇEVRESİ VURULDU

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Kudüs Hastanesi'ndeki sağlık personelini, yaralıları ve hastaneye sığınan yerinden edilmiş sivilleri binayı boşaltmaya zorlamak için hastanenin çevresini sürekli ve doğrudan bombardımana tuttuğu belirtildi.

Bombardımanın, hastanenin bazı bölümlerinde ciddi hasara yol açtığı ve oluşan yoğun dumanın hastaların nefes almasını zorlaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, hastane yönetiminin yanı sıra yoğun bombardıman nedeniyle evlerini terk ederek hastaneye sığınan sivilleri de binayı boşaltmaları için uyardığı aktarıldı.

Hastanenin kuzey kısmında üç elektrik jeneratörünün yanı sıra doğu ve kuzey kısımlarında oksijen üretim istasyonlarının bulunduğu kaydedilen açıklamada, bu durumun ciddi bir tehlike oluşturduğu ve olası bir bombalamanın bölgede büyük yangına yol açabileceği vurgulandı.

Filistin Kızılayı, ayrıca, İsrail savaş uçaklarının bombalama tehdidinde bulunduğu hastanedeki koşulları gösteren görüntüleri de basınla paylaştı.

Görüntülerde, hastanenin bazı bölümlerinin camlarının kırıldığı, içeriyi yoğun duman ve toz kapladığı ve panik havasının hakim olduğu görüldü.

Filistin Kızılayı, öğle saatlerinde İsrail güçlerinin, Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs Hastanesi’ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmalarını istediğini ve sabahtan itibaren hastanenin çevresinin vurulduğunu duyurmuştu.

Buna karşılık Filistin Kızılayı, hastaneyi tahliye etmeyeceklerini ve çalışmalarını sürdüreceklerini bildirmişti.

LÜBNAN SINIRINA SALDIRI

İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgesine yönelik gerçekleştirdiği saldırlar hakkında bilgi verildi.

İsrail’in ağır topçu atışlarıyla Lübnan’ın Mervahin, Bustan, Lebveniye, Zibkin ve Maadi beldelerinin çevresini vurduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu ile 8 Ekim’den bu yana çatışmada olan Hizbullah Hareketi, İsrail’in Şebaa Çiftlikleri ve el Malikiyye’de yer alan askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda, İsrail hedeflerinin “tam isabetle vurulduğu” kaydedildi.

HAMAS: İSRAİL ASKERİ ARAÇLARINI HEDEF ALDIK

Kassam Tugayları, kendilerine ait Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gazze Şeridi’nin kuzeybatısına giren İsrail askeri araçlarının ağır kalibreli havan toplarıyla vurulduğu belirtilen açıklamada, Erez bölgesinin batısındaki bazı araçların alev aldığı, içerisindeki çok sayıda askerin öldüğü kaydedildi.

Kassam Tugayları tarafından hedef alınan ve alev alan İsrail araçları arasında 2 tankın teyit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bölgede İsrail ordusu ile Kassam Tugayları arasındaki çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Kassam Tugayları, gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya beldesine düzenlediği saldırı girişimini püskürttüklerini duyurmuştu.

GAZZE’DE SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze’den düzenlenen saldırılarda 311’i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342’si çocuk, 2 bin 262’si kadın olmak üzere 8 bin 5’e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze’de 34 Lübnan’da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi. (AA)

İlginizi Çekebilir İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yüzlerce Filistinli öldü

İlginizi Çekebilir Gazze’de 55 bin hamile var