İsrail, Gazze’de hastane çevresini vurdu
İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin çevresini vurduğu açıklandı. Hastanede ciddi hasar olduğu belirtiliyor.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’nin yakın çevresini vurduğunu ve hastanenin zarar gördüğünü duyurdu.
Kudra, İsrail saldırısının “yüzlerce yaralının, hastanın, sağlık personelinin, gazetecinin ve binlerce yerinden edilmiş insanın hayatını tehlikeye attığını” kaydetti.
BATI ŞERİA’DA DURUM
Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle de İsrail güçlerinin Batı Şeria’da Filistin kentlerine baskınlar düzenleyerek hastane ve muhitlerine ateş açtığını belirtti.
Keyle, İsrail güçlerinin böylece hastanelerdeki hastaları hem korkuttuğu hem de hayatlarını tehlikeye attığını vurguladı. (AA)