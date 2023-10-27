İsrail, Gazze operasyonunu genişletiyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor. İsrail Ordu Sözcüsü ise kara kuvvetlerinin bu gece Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişlettiğini söyledi.

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İsrail ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni gece gündüz bombalıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze’deki hava saldırılarını artırdıklarını ve İsrail Hava Kuvvetlerinin “Gazze’deki yer altı hedeflerine geniş çapta saldırılar düzenlediğini” açıkladı.

Hagari, ordunun son birkaç gündür sürdürdüğü kara operasyonlarını devam ettirdiğini aktararak, “Kara kuvvetleri bu gece kara operasyonlarını genişletecek.” dedi.

İsrailli Sözcü Hagari ayrıca kuzey sınırındaki İsrail ordu kuvvetlerinin yüksek alarm durumunda olduğunu dile getirdi.

Hagari’nin açıklaması, İsrail Hava Kuvvetleri’nin son saatlerde Gazze Şeridi’ne düzenlediği yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı geldi.

İSRAİL YOĞUN HAVA SALDIRILARINA BAŞLADI

Gazze'nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, bu akşam bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı.

İsrail ordusu, ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Obüs saldırılarının ardından İsrail ordusu, Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı.

İsrail'in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze'de gökyüzünü sık sık atılan bombaların ateşi aydınlattı. İsrail hava araçları yaklaşık bir saat boyunca bölgeye arka arkaya bombalar bıraktı.

Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail'in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim'den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor.

İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.

GAZZE SINIRINDA HAREKETLİLİK

İsrail’in, Gazze Şeridi’yle sınırında bulunan Sderot kentindeki AA muhabiri, İsrail ordusunun Gazze’ye karadan bombardımanını artırdığını, zırhlıların hareketliliğinde artış yaşandığını bildirdi.

İsrail ordusu ayrıca bölgeye sürekli aydınlatma fişekleri atıyor. İsrail ordusunun akşam saatlerinde yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi’nin kuzeyinde güçlü patlaması sesleri duyuluyor.

GAZZE’DE İLETİŞİM HATLARI KESİLDİ

Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi. Filistin telekomünikasyon şirketi “Jawwal”, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze’deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu.

Paylaşımda, İsrail’in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve “Gazze’nin dünya ile bağlantısının kesildiği” belirtildi. (AA)

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