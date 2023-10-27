İsrail: Gazze’ye kara operasyonlarını genişletiyoruz

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze’ye yönelik kara operasyonlarını genişleteceklerini duyurdu.

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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, kara kuvvetlerinin bu gece faaliyetlerini genişleteceğini söyledi.

“GÜNEYE GİDİN”

“İsrail'in güvenliğini korumak için tüm cephelerde hazırız” diyen Hagari, Gazze'de yaşayan Filistinlilere güneye doğru gitme konusunda bir kez daha çağrı yaptı.

Sözcü, “rehinelerin geri dönmesini sağlamanın ulusal bir görev olduğunu” da kaydetti.

İsrail yönetimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarını başlatmasından birkaç gün sonra Gazze'ye karadan da gireceğini ima etmişti.

Gazze'ye en son 2014 yılında kara harekatı düzenleyen İsrail, bölgeye yönelik yoğun hava bombardımanın üzerinden 19 gün geçmesine rağmen hala karadan harekata dair bir tarih vermedi. (REUTERS)