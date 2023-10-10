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İsrail, Gazze’ye su akışını kesti

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini söyledi.

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İsrail, Gazze’ye su akışını kesti

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, İsrail’den Gazze Şeridi’ne giden su akışının durdurulduğunu belirtti.

Katz İsrail’in Gazze Şeridi’ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu.

Katz, diğer bir paylaşımında da “İsrail’den Gazze’ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak” ifadesini kullanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi’ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti. (AA)

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