İsrail görüntüleri paylaştı: Bot ve tekneleri vurduk
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarından İsrail'e sızmaya çalışan 2 bot ile 2 teknenin vurulduğunu bildirdi, görüntüleri paylaştı.
İsrail ordusunun sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada Gazze’den ülkeye sızmaya çalışan tekne ve botun görüntüleri paylaşıldı.
Güneyden İsrail’e sızmaya çalışan 2 bot ile 2 teknenin deniz kuvvetleri tarafından vurulduğu belirtilen açıklamada, “İsrail topraklarına ulaşmaya çalışan onlarca terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca karadan sızmaya çalışan bir tarım aracının da vurulduğu kaydedildi.
Gazze Şeridi'ni kontrol eden Hamas örgütünün silahlı kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e “Aksa Tufanı” isimli bir operasyon başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıklamıştı. (AA)