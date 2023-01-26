İsrail güçleri Batı Şeria’da 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, bölgedeki Filistinli silahlı gruplarla askerler arasında çatışma çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsam Mahmud Ezriki (24) ve İzzeddin Salahat’ın (26) yanı sıra biri yaşlı kadın 4 kişinin çıkan olaylarda öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada hayatını kaybeden diğer kişilerin kimlik bilgileri henüz verilmezken, 3’ü ağır 13 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin yaralıların çıkartılması için ambulansların bölgeye girişine izin vermediğini, Cenin Devlet Hastanesi’ne kasıtlı olarak göz yaşartıcı gaz attığını bildiren Bakanlık, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü’ne saldırıların durdurulması için acil toplantı çağrısı yaptı.

BATI ŞERİA’DA EN KANLI YIL

İsrail güçleri, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli beldelerine baskınlar düzenliyor ve Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde çatışma çıkıyor.

Birleşmiş Milletler’in açıkladığı verilere göre, BM’nin 2005’te bölgede kayıt tutmaya başlamasından sonra 2022, Batı Şeria’da en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti. Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail güçleri, 2022 boyunca 168’i işgal altındaki Batı Şeria’da, 52’si abluka altındaki Gazze Şeridi’nde olmak üzere aralarında 48 çocuğun da bulunduğu 220 Filistinliyi öldürdü.

Yılbaşından bu yana 5’i çocuk toplam 24 Filistinli İsrail askerlerinin kurşunuyla öldürüldü. (AA)

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