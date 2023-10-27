İsrail-Hamas arasındaki rehine pazarlığında Katar devreye girdi

İsrail ile Hamas arasında gerilim sürerken, iki tarafında elinde bulunan rehinelerle ilgili açıklama geldi. Katar tarafından yürütülen rehinelere ilişkin müzakerelerin ileri bir aşamada olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Al Jazeera’da yer alan habere göre, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin, Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin “ilerleme gösterdiği ve ileri bir aşamada olduğu” açıklandı.

BIDEN: REHİNELER BIRAKILIRSA ATEŞKESİ KONUŞABİLİRİZ

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da yatırımlar üzerine yaptığı konuşma Bir gazetecinin, “ABD, rehine anlaşması için bir ateşkesi destekliyor mu?” sorusuna, “Önce rehineler salınmalı, sonra bunu (ateşkes) konuşabiliriz.” yanıtını vermişti.

İSRAİL, REHİNE OPERASYONU DÜZENLEMİŞTİ

Önceki gün İsrail ordusu, askerlerinin gece yarısı Gazze'ye karadan girerek Filistinli gruplara baskınlar düzenlediğini açıklamıştı. Sınırlı sayıda askerin Gazze'de operasyon düzenlediğini duyuran İsrail, operasyonda Hamas'ın elindeki rehinelerin de arandığını bildirmişti.

Hamas da yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Gazze'ye karadan sızdığını ve çıkan çatışmaların ardından üslerine döndüğünü belirtmişti. Filistinli yetkililerin çatışmalarda İsrail ordusuna ait tankların ve askeri araçların zarar gördüğünü kaydetmişti.

GAZZE’DE SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırıya başladı. Gazze’den düzenlenen saldırılarda 310’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38’i çocuk, 1726’sı kadın ve 414’ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326’ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900’den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim’den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İlginizi Çekebilir Hamas: İsrail'in düzenlediği operasyonu püskürttük