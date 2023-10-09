İsrail-Hamas savaşı: Ölü sayısı 1000’i geçti, festivalde ölenlerin cesetleri yığıldı

Cumartesi günü Hamas'ın İsrail'e düzenlediği baskın saldırısı sonrasında ölü sayısı binleri geçti... İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas militanlarının bir festivale düzenlediği baskında yüzlerce insanın öldüğünü açıklarken, yayınlanan fotoğrafta ise cesetlerin üst üste istiflendiği görülüyor.

Sozcu.com.tr

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Hamas’ın Cumartesi sabah İsrail’e düzenlediği saldırılar ve ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan hava harekatında ölenlerin sayısı 1,100’ü aşarken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün ABD’li ve bölge ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Anthony Blinken görüşmede Türkiye’nin aktif olarak diplomasi yürütmeye devam etmesini istedi ve ABD’nin şu aşamada rehinelerin serbest bırakılmasına odaklandığı ifade edildi.

Fidan ayrıca Suudi Arabistan, Katar, Mısır, İran, İspanya, Ürdün ve Filistinli mevkidaşları ile görüştü.



Hamas, Cumartesi günü İsrail’in Gazze Şeridi yakınlarındaki kasabaları hedef alan bir dizi saldırı düzenledi.

Yom Kippur savaşından bu yana en kanlı saldırılarda 700 İsrailli hayatını kaybederken onlarca İsrailli de rehin alındı.

İsrail’in Gazze’deki evlere, Hamas yöneticilerinin ikametlerine ve tünelleri hedef alan saldırılarında ise 20’si çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da paylaştığı bir fotoğraf ile Hamas’ın şiddetinin boyutunu gözler önüne serdi…

Yetkililer, Gazze Şeridi’ne yakın bir konumda düzenlenen Supernova Festivali’nde gerçekleşen katliamda 260 katılımcının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Paylaşılan görüntülerde bir çadırın içerisinde üst üste yığılmış çok sayıda ceset görüldü.

İsrailli yetkililer festivalde yaşamını yitiren 260 katılımcının kimliklerini tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.

Festival alanında kurtarma çalışmalarına katılan Yaniv isimli bir görevli İsrail televizyonu Kan News’e açıklamalarda bulundu. Yaniv, “Bölgede en az 200 kişinin cansız bedeni var. Bu bir kıyım. Daha önce hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu planlı bir pusuydu” dedi.

Yaniv, “İnsanlar acil çıkışlardan kaçmaya çalışırken teröristler onları bekliyordu ve tek tek öldürdüler. Bu etkinlikte yaklaşık 3 bin kişi vardı yani büyük ihtimalle bunu biliyorlardı. Bu konuda istihbaratları vardı” dedi.

ÖLENLERİN YAKINLARINA KAHREDEN TALEP

Olayın nasıl olduğunu ise saldırıdan kurtulanlar anlattı… Müziğin yaklaşık sabah 06.30 sularında durduğunu ve öncesinde çok sakin ve barışçıl bir ortamın olduğu belirtilirken bu saatten sonra acil uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Bundan kısa bir süre sonra ise Hamas militanlarının bölgedeki elektriği keserek 4×4 tipi araçlarla alana girdiği ve bu sırada füzelerin de fırlatıldığı kaydedildi. Çok sayıda festival katılımcının makilik alana saklandığı fakat teröristlerin tek tek sivilleri vurduğu öğrenildi.

İsrail medyası, ordunun buraya gelmesinin 5 saat sürdüğünü aktardı.

Festival katılımcılarından 260’ının öldüğü belirtilirken yetkililer, kimlik teşhisi için ölenlerin yakınlarından bazı taleplerde bulundu. Yetkililer, “Kimlik tespiti ve DNA testi için tarak, diş fırçası gibi kişisel eşyaları yanınızda getirin” açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN’DAN SÜKUNET ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün yaptığı konuşmada çatışmalara değinerek, “Sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız” dedi.

Adaleti tesis etmede geç kalındıkça maalesef bunun faturasını Filistinliler ve İsraillilerle birlikte tüm bölgenin ödediğini dile getiren Erdoğan, “1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır” dedi.

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