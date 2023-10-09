Abone Ol

İsrail-Hamas savaşı: Ölü sayısı 1000’i geçti, festivalde ölenlerin cesetleri yığıldı

Cumartesi günü Hamas'ın İsrail'e düzenlediği baskın saldırısı sonrasında ölü sayısı binleri geçti... İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas militanlarının bir festivale düzenlediği baskında yüzlerce insanın öldüğünü açıklarken, yayınlanan fotoğrafta ise cesetlerin üst üste istiflendiği görülüyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:36 - 09 Ekim 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İsrail-Hamas savaşı: Ölü sayısı 1000’i geçti, festivalde ölenlerin cesetleri yığıldı

Hamas’ın Cumartesi sabah İsrail’e düzenlediği saldırılar ve ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan hava harekatında ölenlerin sayısı 1,100’ü aşarken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün ABD’li ve bölge ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Anthony Blinken görüşmede Türkiye’nin aktif olarak diplomasi yürütmeye devam etmesini istedi ve ABD’nin şu aşamada rehinelerin serbest bırakılmasına odaklandığı ifade edildi.

Fidan ayrıca Suudi Arabistan, Katar, Mısır, İran, İspanya, Ürdün ve Filistinli mevkidaşları ile görüştü.

Hamas, Cumartesi günü İsrail’in Gazze Şeridi yakınlarındaki kasabaları hedef alan bir dizi saldırı düzenledi.

Festivalde öldürülenlerin fotoğraflarını İsrail Dışişleri Bakanlığı yayınladı.

Yom Kippur savaşından bu yana en kanlı saldırılarda 700 İsrailli hayatını kaybederken onlarca İsrailli de rehin alındı.

Cumartesi günü öldürülüp yarı çıplak bir şekilde soyulan genç kadının Almanya’dan gelen bir dövmeci olduğu öğrenildi.

İsrail’in Gazze’deki evlere, Hamas yöneticilerinin ikametlerine ve tünelleri hedef alan saldırılarında ise 20’si çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti.

Festival alanının havadan çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.a

İsrail Dışişleri Bakanlığı da paylaştığı bir fotoğraf ile Hamas’ın şiddetinin boyutunu gözler önüne serdi…

Festivalde öldürülen bir İsraillinin fotoğrafı yayınlandı.

Yetkililer, Gazze Şeridi’ne yakın bir konumda düzenlenen Supernova Festivali’nde gerçekleşen katliamda 260 katılımcının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Paylaşılan görüntülerde bir çadırın içerisinde üst üste yığılmış çok sayıda ceset görüldü.

Festivale katılan 20 yaşındaki kızı Maya’yı kurtarmak için festival alanına giden 50 yaşındaki baba Mark Peretz ve kızından haber alınamadığını İsrail medyası duyurdu.

İsrailli yetkililer festivalde yaşamını yitiren 260 katılımcının kimliklerini tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.

Festival alanında kurtarma çalışmalarına katılan Yaniv isimli bir görevli İsrail televizyonu Kan News’e açıklamalarda bulundu. Yaniv, “Bölgede en az 200 kişinin cansız bedeni var. Bu bir kıyım. Daha önce hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu planlı bir pusuydu” dedi.

 

Yaniv, “İnsanlar acil çıkışlardan kaçmaya çalışırken teröristler onları bekliyordu ve tek tek öldürdüler. Bu etkinlikte yaklaşık 3 bin kişi vardı yani büyük ihtimalle bunu biliyorlardı. Bu konuda istihbaratları vardı” dedi.

ÖLENLERİN YAKINLARINA KAHREDEN TALEP

Olayın nasıl olduğunu ise saldırıdan kurtulanlar anlattı… Müziğin yaklaşık sabah 06.30 sularında durduğunu ve öncesinde çok sakin ve barışçıl bir ortamın olduğu belirtilirken bu saatten sonra acil uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Festival katılımcıları, saldırıdan böyle kaçmaya çalıştı.

Bundan kısa bir süre sonra ise Hamas militanlarının bölgedeki elektriği keserek 4×4 tipi araçlarla alana girdiği ve bu sırada füzelerin de fırlatıldığı kaydedildi. Çok sayıda festival katılımcının makilik alana saklandığı fakat teröristlerin tek tek sivilleri vurduğu öğrenildi.

İsrail medyası, ordunun buraya gelmesinin 5 saat sürdüğünü aktardı.

Festival katılımcılarından 260’ının öldüğü belirtilirken yetkililer, kimlik teşhisi için ölenlerin yakınlarından bazı taleplerde bulundu. Yetkililer, “Kimlik tespiti ve DNA testi için tarak, diş fırçası gibi kişisel eşyaları yanınızda getirin” açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN’DAN SÜKUNET ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün yaptığı konuşmada çatışmalara değinerek, “Sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız” dedi.

İsrail’in yaptığı misillemede Gazze Şeridi’nde yaşayan ikiz bebekler yaşamını yitirdi.

Adaleti tesis etmede geç kalındıkça maalesef bunun faturasını Filistinliler ve İsraillilerle birlikte tüm bölgenin ödediğini dile getiren Erdoğan, “1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır” dedi.

Uzmanlardan çarpıcı yorum: Hamas neden şimdi İsrail'e saldırdıİlginizi ÇekebilirUzmanlardan çarpıcı yorum: Hamas neden şimdi İsrail'e saldırdıHamas'ın öldürüp soyduğu kadının kimliği belli oldu: 30 yaşındaki dövmeciymişİlginizi ÇekebilirHamas'ın öldürüp soyduğu kadının kimliği belli oldu: 30 yaşındaki dövmeciymişHamas, kameralar önünde genç kadını böyle kaçırdı: Erkek arkadaşı çaresizce izlediİlginizi ÇekebilirHamas, kameralar önünde genç kadını böyle kaçırdı: Erkek arkadaşı çaresizce izlediFilistin-İsrail savaşı: Hamas ve Netanyahu'dan çok sert ifadeler... O ülkeye işaret ettiİlginizi ÇekebilirFilistin-İsrail savaşı: Hamas ve Netanyahu'dan çok sert ifadeler... O ülkeye işaret ettiİsrail-Hamas savaşı: Türkiye formülüyle ilgili açıklama geldiİlginizi Çekebilirİsrail-Hamas savaşı: Türkiye formülüyle ilgili açıklama geldi
ABD Almanya baba Çocuk Cumartesi Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı Filistin Gazze Haber İran İspanya İsrail Kudüs saldırı
X Reklam