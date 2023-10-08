İsrail-Hamas savaşı: Türkiye formülüyle ilgili açıklama geldi

Hamas'ın İsrail'e saldırması sonrasında bölgede tansiyon giderek yükselirken, Ankara'nın İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapması formülüne dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Orta Doğu’da tansiyon her geçen dakika artarken İsrail’in Türkiye Büyükelçisi Irit Lillian açıklamalarda bulundu. Lilian, İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk tekliflerinden bahsetmek için henüz erken olduğunu söyledi.

Lillian, İsrail’deki saldırıların Hamas’ın Türkiye’de ya da başka bir yerde varlık göstermemesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.



Türkiye’nin tüm taraflarla temas halinde olduğunu ve gerilimi düşürmeye hazır olduğunu açıklamasının ardından gazetecilerle çevrimiçi bir bastın toplantısı yapan Lillian, İsrail’in önceliğinin saldırıya verdiği yanıt olduğunu söyledi.

Lilian, “Arabuluculuk farklı bir zaman noktasında gelir. Şu anda ne yazık ki ölüleri sayıyoruz, yaralıları iyileştirmeye çalışıyoruz, kaçırılan vatandaşların sayısını bile bilmiyoruz” dedi.

İsrailli diplomat, “Kaçırılan tüm insanların evlerine döndüğünü görmek istiyoruz ve İsrail’e ve bölgeye sessizliğin ve sakinliğin geri gelmesini istiyoruz. Bundan sonra arabuluculuk ve bu arabuluculukta kimlerin rol alacağı hakkında konuşabiliriz” ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ ETKİLEMEMELİ”

Lillian, İsrail’in on yıllardır militan saldırılardan musdarip olan Türkiye’den daha fazla empati beklediğini, ancak “ertesi gün” iki ülke arasındaki “iyi yapıcı” diyaloğun yakınlaşmanın kaderine ışık tutacağını söyledi.

İlişkilerin etkilenip etkilenmeyeceği sorusuna “Bunu söylemek biraz zor” diyen Lillian, Ankara’dan gelen bazı yorumların “şaşırtıcı” olduğunu da sözlerine ekledi.

“Isınma sürecine giren İsrail ve Türkiye ilişkilerinin dünkü saldırıdan ve terörizme karşı devam eden savaştan etkilenmemesi gerektiğini düşünüyorum” diye ekledi.

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