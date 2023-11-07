İsrail-Hamas savaşında 1 ay: Gazze’de ölenlerin sayısı 10 bini geçti

Orta Doğu'da şiddet ve kaos bitmek bilmiyor... 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısı sonrasında orantısız güç kullanarak sivilleri hedef alan İsrail'in 10 binden fazla insanı öldürdüğü açıklandı.

Sozcu.com.tr

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7 Ekim’de Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın İsrail’e saldırısı sonrasında sistematik olarak sivilleri hedef alan İsrail’in 10 binlerce insanı öldürdüğü açıklandı.

Katar merkezli medya kuruluşu Al-Jazeera, 7 Ekim’den beri İsrail’in Filistin’e düzenlediği saldırılarda en az 10.022 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. 152 kişinin Batı Şeria’da öldüğü ve İsrail’de de 1400 kişinin öldüğü aktarıldı.

İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi’nin yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu çok sayıda sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın Gazze’deki gelişmeleri aktardığı haberine göre, Rafah kentindeki Şabbura Mülteci Kampı’nda el-Hamayde ailesinin evini hedef alan İsrail uçakları, biri kadın 5 kişiyi öldürdü.

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bir binayı hedef alan İsrail bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti birçok kişi yaralandı.

İsrail uçakları ve topçu birlikleri, Gazze Şeridi’nin Tel el-Heva bölgesindeki Kudüs Hastanesi’nin çevresini, Şatı ve el-Megazi mülteci kamplarını, Zeytun Mahallesi’ni ve Beyt Hanun bölgesindeki birçok yeri bombaladı. Bombardıman sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Filistin Kızılayı, İsrail savaş uçaklarının Kudüs Hastanesi çevresini iki füzeyle vurduğunu duyururken yardım kuruluşlarına, Gazze ve kuzey bölgesine acil temel yardımların ulaştırılması çağrısı yaptı.

Öte yandan hastane kaynakları, Kudüs Hastanesi’nde 48 saat, Avde Hastanesi’nde 30 saat, Endonezya Hastanesi’nde 24 saatlik yakıt kaldığını, Endonezya Hastanesi’nde şimdiden bazı bölümlerin hizmet dışı olduğunu duyurdu.

Ayrıca, Büreyç Mülteci Kampı’ndaki bir caminin de İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğu bildirildi.

10 BİN FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, “7 Ekim’den bu yana 10 bin Filistinlinin öldürülmesi, insanlığın temel değerlerine meydan okuyor” açıklamasında bulundu.

Griffiths, X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 7 Ekim’den bu yana 10 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Griffiths, “Bu insanlığın temel değerlerine meydan okuyor.” ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, ise “Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü.” diyerek, acil insani ateşkes çağrısını yinelemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da 7 Ekim’den bu yana İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de sivil kayıpların binlerce olduğunu ancak kesin bir rakam veremeyeceklerini açıklamıştı.

ÖLDÜRÜLENLERİN SAYISI HER DAKİKA ARTIYOR

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze’den düzenlenen saldırılarda 345'i asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30’a yükselirken, Kassam Tugayları’nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in saldırılarda 4 bin 104’ü çocuk, 2 bin 641’si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı’na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. (AJANSLAR)

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