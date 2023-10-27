İsrail: Şifa Hastanesi’ni boşaltın

İsrail ordusu, Hamas'ın hastaneleri kalkan olarak kullandığını iddia ederek Gazze’nin kuzeyindeki hastanelerin boşaltılmasını istedi. Ordu, Filistinlilere güneye gitme çağrısını tekrarladı.

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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın toplantısında Hamas’ın Şifa Hastanesi’ni terör altyapısına kalkan olarak kullandığını iddia etti ve “Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor” dedi.

Hagari, “Tıbbi kurumlar terör amacıyla kullanıldığı zaman uluslararası hukuka göre saldırılardan korunma statülerini kaybetmekle yükümlüdürler” ifadelerini kullandı.

“GÜNEYE GİDİN” ÇAĞRISI

Ordu Sözcüsü, şöyle devam etti:

“İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillere, iki haftadan uzun süredir, kendi güvenlikleri için geçici olarak Gazze vadisinin güneyine gitmeleri çağrısı yapmış ve çağrı yapmaya devam etmektedir.”

SES KAYDI DİNLETTİ

Hagari ayrıca, Hamas’ın, hastanelerin envanterindeki yakıtı kendi amaçları için kullandığına delil olduğunu ileri sürdüğü bir telefon konuşmasının ses kaydını dinletti.

“DÜNYAYA KIRMIZI BAYRAK SALLIYORUZ”

Hagari, İsrail'in daha önce boşatılması için uyardığı hastanelerin bunu kabul etmediğinin hatırlatıldığı bir soruya, şöyle yanıt verdi:

“Biz dünyaya kırmızı bayrak sallıyoruz. Bu, hastanelerin uluslararası hukuka aykırı biçimde terör altyapısı olarak kullanılmasına ve Gazzelilerin canlı kalkan olarak kullanılmasına karşı bir kırmızı bayraktır.”

İsrail ordusunun hastaneler ve Gazze’nin kuzeyine yaptığı saldırılarda İsrailli esirlerin buralarda tutulması durumunda can güvenliğinin nasıl sağlanacağı sorusuna Hagari, İsrail'in Gazze'deki hedeflerinin “Hamas'ı yenmek ve rehineleri evine geri getirmek” olduğu cevabını verdi.

NETANYAHU: HASTANELERİ KARARGAH HALİNE GETİRİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da X'ten yaptığı paylaşımda “Hamas'ın IŞİD ile eşit olduğunu ve bu iki yapının da “hasta” olduğunu söyledi.

“Terörleri için hastaneleri karargah haline getiriyorlar. Bunu kanıtlayan istihbaratı yayımladık” derken mesajına bir de video ekledi.

Bilgisayar ile yapılan videoda Hamas'ın hastaneleri karargah haline çevirdiğini iddia eden görüntüler yer aldı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, “İsrail’in Şifa Hastanesi’ne ilişkin iddialarını reddediyor, saldırıların durdurulması için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.

Hastanenin kesinlikle askeri amaçlarla kullanılmadığı ve bünyesinde Hamas yöneticilerinden kimsenin bulunmadığı vurguladığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İsrail’in sağlık sistemini bombalama ve yok etme çılgınlığını, halkımıza yönelik saldırganlığını ve insanlığı utandıran bu suçlarını durdurmak için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz.”

İsrail’in söylemlerinin Gazze’deki El Ehli Baptist Hastanesi’nin bombalanması suçunu doğruladığını ve bu yönde daha önceki iddialarını yalanladığı belirtilen açıklamada, “İşgal ordusunun açıklamalarında yer alan bu asılsız iddialar, suç ve tehlikeli iddialar olup, binlerce hasta ve yaralının bulunduğu, 40 binden fazla kişinin barındığı merkez hastanenin hedef alınmasına zemin hazırlamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“İDAM CEZASI ANLAMINA GELİR”

Gazze’deki hükümet de “İsrail’in Şifa Hastanesi’ne yönelik tehdidi, binlerce hasta ve yaralı için idam cezası verilmesi anlamına gelir. İsrail’in Şifa Hastanesi’ne ilişkin iddiaları ve grafikleri düzmecedir, Gazze’nin en büyük sağlık kompleksini tehdit etme noktasına gelmesini beklemiyorduk” açıklamasında bulundu.

BM: HASTANEYE SALDIRI HUKUKUN İHLALİ OLACAKTIR

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada “Sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır” denildi.

HASTANE SALDIRISINDA YÜZLERCE ÖLÜ

El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. İsrail, Hamas tarafından atılan başarısız bir roketin hastaneyi vurduğunu iddia ederken, Filistinli örgüt bu iddiayı reddediyor. (AJANSLAR)

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