İsrail hükümeti: Filistin Yönetimi’nin çökmesini önlemeye çalışacağız

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, "Filistin Yönetimi'nin çökmesini önlemek için" çalışacaklarına dair karar aldığını duyurdu.

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İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Komitesi, Başbakan Netanyahu tarafından Komiteye sunulan önergeyi kabul etti.

Söz konusu önergeye göre, “İsrail’in, ulusal değerlendirmelerde bir değişiklik olmaması halinde, Filistin Yönetimi’nin çökmesini önlemek için çalışacağı” kaydedildi. Öte yandan önergede, İsrail'in bu çabasına karşılık, Filistin Yönetimi’nden bazı beklentileri olduğuna yer verildi.

ÖNERİ OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Buna göre İsrail hükümeti, Filistin Yönetimi’nden, “uluslararası hukuki ve siyasi arenada İsrail’e karşı faaliyetlerin, medya ve eğitim sisteminde İsrail karşıtı tahriklerin, İsraillilere karşı saldırı düzenlediği için öldürülen veya tutuklanan Filistinli direnişçilerin ailelerine yapılan ödemelerin ve (işgal altındaki Batı Şeria’da tamamen İsrail kontrolündeki) C Bölgesi’nde ‘kaçak’ yapılaşmanın durdurulmasını” bekleyecek.

Başbakan Netanyahu’nun kabineye sunduğu bu önerilerin oybirliğiyle kabul edildiği belirtildi. Ayrıca Başbakan ve Savunma Bakanının, “Filistin bölgelerindeki sivil durumun istikrara kavuşturulması için” alınacak sözde önlemleri kabineye sunacağı kaydedildi.

İsrail hükümetinin söz konusu kararına ilişkin Filistin Yönetimi’nden henüz açıklama yapılmadı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Son dönemde işgal altındaki Batı Şeria’da, İsrail ordusunun ve yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinde yaşayan İsraillilerin Filistinlilere yönelik şiddet ve saldırıları giderek tırmanıyor.

Son olarak İsrail ordusunun geçen hafta Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği 48 saatlik kuşatma boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 4’ü çocuk 12 Filistinliyi öldürmüştü.

Bölgedeki silahlı direniş grupları ve Filistin halkı tarafından, İsrail saldırılarına karşı etkisizliği nedeniyle Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimine karşı tepki oluşmuştu. İsrail'in devam eden saldırı ve ihlallerinin, Filistin Yönetimi’nin bölgedeki kontrolünü kaybetmesine ve çöküşüne yol açabileceği değerlendirilmişti. (AA)

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