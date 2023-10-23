İsrail hükümetinde çatlak: Netanyahu hedefte

İsrail basınına göre 3 bakan, Başbakan Netanyahu'ya baskı için istifa etmeyi düşünüyor.

Sozcu.com.tr

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İsrail basınında, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya 7 Ekim’de Gazze Şeridi sınırında yaşananların sorumluluğunu üstlenmesi için baskı yapmak amacıyla 3 bakanın istifa etmeyi düşündüğü yönünde haberler yer aldı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre en az 3 İsrailli bakan, Netanyahu’yu 7 Ekim’de Gazze Şeridi sınırında yaşananların sorumluluğunu üstlenmeye zorlamak için istifa etmeyi düşünüyor.

Adı açıklanmayan bir bakan, “Geldiğimiz durum inanılmaz ve onun (Netanyahu) devam etmesine kesinlikle izin verilmemeli” dedi. Bakan, Netanyahu’nun 7 Ekim olaylarının sorumluluğunu üstlenmemekte ısrar ettiğini ancak kendisini bekleyen öfke dalgasına karşı direnebileceği düşüncesinde olanların az olduğunu belirtti.

‘HİÇBİR ZAMAN ÖZÜR DİLEMEDİ’

Bakanın yanı sıra Netanyahu’ya yakın isimlerin görüşlerine de yer verilen haberde bir kişi şu ifadeleri kullandı:

“Başbakan’ın savaşın ortasında bunun kendi sorumluluğunda olduğunu açıklaması neden gerekli? Bu dönemde böyle bir şeye gerek yok. Aksine, bu türden bir ilan, güvenlik, strateji ve belki de genel ahlaki düzeyde zararlı olabilir.”

Netanyahu’ya yakın isim savaşın ortasında “Başbakan’ın istifa etme gibi bir niyeti bulunmadığını, bu konunun gündemde olmadığını” kaydetti. Haberde ayrıca siyasi kaynakların, Netanyahu’nun suçunu kabul etmeyeceğini çünkü bunun, onun karakterinin bir parçası olmadığını belirterek, “Görev süresi boyunca hiçbir şey için özür dilemedi ve şimdi de özür dilemesi pek mümkün görünmüyor” dediği aktarıldı.

Haaretz gazetesinde dün çıkan haberde de Netanyahu’nun 7 Ekim’deki saldırıların tahmin edilememesinin sorumluluğundan kaçmaya ve bu sorumluluğu İsrail ordusuna yüklemeye çalıştığı belirtilmişti. (AA)

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