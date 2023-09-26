İsrail ile Suudi Arabistan arasında bir ilk

İsrail Turizm Bakanı Haim Katz, Suudi Arabistan'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) konferansına katılacak.

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İsrail Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Katz, 27-28 Eylül’de gerçekleşecek Dünya Turizm Örgütü konferansı için Suudi Arabistan’ın Riyad kentine gitti. Katz’ın iki gün sürecek ziyaretinde özellikle Orta Doğu’dan mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacağı belirtildi.

İsrail Turizm Bakanı’nın ziyareti, bu ülkeden Suudi Arabistan’a bakan düzeyindeki ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

NORMALLEŞME GÖRÜNTÜLERİ

İsrail ve Suudi Arabistan’ın şimdiye kadar bir diplomatik ilişkisi bulunmuyor. ABD yönetimi Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Sudan ile İsrail arasında sağlanan normalleşme anlaşmalarında olduğu gibi Riyad ve Tel Aviv arasında da benzer anlaşma için arabuluculuk yürütüyor.

İsrailli Bakan’ın Suudi Arabistan’a ziyareti, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun iki ülke arasında normalleşme anlaşması için yapılan görüşmelere ilişkin verdikleri “olumlu mesajların” ardından gerçekleşti.

Bin Selman, yakın zamanda Fox televizyonuna verdiği röportajda, İsrail ile normalleşme anlaşmasına “her geçen gün daha da yaklaştıklarını” söylemişti. Netanyahu da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu konuşmasında “Suudi Arabistan ile tarihi bir anlaşmanın eşiğinde olduklarını” dile getirmişti.

Suudi Arabistan’ın Filistin’e atadığı ilk büyükelçi Nayif Bender es-Sudeyri, bugün işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine gelerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a güven mektubunu sundu.

Büyükelçinin ziyareti, Suudi Arabistan’dan ilk defa resmi bir heyetin Filistin yönetimine gerçekleştirdiği resmi ziyaret olma özelliği taşıyordu. (AA)

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