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İsrail işgal etmişti! Suriye’den roketli saldırı

Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne roket fırlatıldığı bildirildi.

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İsrail işgal etmişti! Suriye’den roketli saldırı

Haber, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, Suriye’den Golan Tepeleri’ne 3 roket fırlatıldığı, roketlerden birinin Golan Tepeleri’nin güneyindeki boş araziye düştüğü belirtildi.

DETAY VERİLMEDİ

Olay üzerine Golan Tepeleri’nin güneyindeki Mitsar yerleşim yerinde uyarı sirenlerinin çaldığı ifade edilirken diğer iki rokete ilişkin detaya ise yer verilmedi.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor. (AA)

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