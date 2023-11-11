İsrail ordusunun kayıpları artıyor

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği kara ve hava operasyonlarına ilişkin görüntüleri yayınladı.

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne saldırıları 36. gününde artarak sürüyor.

İsrail özellikle hastaneleri hedef alırken binlerce Filistinli bölgede sıkışıp kalmış durumda.

İsrail'in yayınladığı görüntülerde tanklarının Gazze'deki ilerlemesi ve atışları, yanan binalar ve yükselen dumanlar görülüyor.

5 ASKER DAHA ÖLDÜ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalarda 5 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Öldürülen askerler arasında bir binbaşının da bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bir tabur komutanı ve bir subayın da aralarında bulunduğu 6 askerin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Gazze’deki çatışmalarda 31 Ekim’den bu yana öldürülen İsrail askeri sayısı 43’e yükseldi.

ÇATIŞMALARDA SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38’i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugaylarının elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı’na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. (AA)