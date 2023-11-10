İsrail, keskin nişancılarla hastaneyi hedef aldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. İsrail'in Kudüs Hastanesi'ne saldırılarının sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail’in geçtiğimiz haftalarda Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırısına dünyadan tepkiler sürerken bir hastane saldırı haberi daha geldi.

Filistin Kızılayı, İsrailli keskin nişancılarının açtığı ateş sonucu Gazze’deki Kudüs Hastanesi’ne sığınanlardan yaralananlar olduğunu duyurdu.

Hastane çevresinde yoğun çatışmalar sürüyor.

İSRAİL, YERİNDEN EDİLMİŞ SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Gazze’deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “İsrail işgal güçlerinin, Gazze Vadisi yakınlarında Gazze Şeridi’nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar var.” ifadesi kullanıldı.

İsrail, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişinin tahliye edilmesi çağrısı yapmış ve yerinden edilenlerin geçişi için “güvenlik koridorları” bulunduğunu öne sürmüştü.

Filistinli yetkililer ise Gazze Şeridi’nde güvenlik koridoru veya güvenli bir alanın bulunmadığını, İsrail ordusunun siviller ve hastaneler dahil olmak üzere saldırılarını sürdürdüğünü duyurmuştu.

GAZZE’DE SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38’i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı’na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. (AA)

İlginizi Çekebilir Gazze'de can kaybı 11 bini geçti

İlginizi Çekebilir Gazze'den İsrail'e yeni roket saldırısı