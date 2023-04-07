İsrail-Lübnan krizinde son durum… Bölgede gerilim artıyor

İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen ve İsrail hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

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İsrail Ordusu’ndan yapılan açıklamada, ordu güçlerinin Lübnan’dan İsrail hava sahasına girdiği tespit edilen bir İHA’yı düşürdüğü kaydedildi.

Düşürülen İHA’nın türü ve kime ait olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

MISIR: ENDİŞE DUYUYORUZ

Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlar ve Lübnan’dan İsrail’in kuzey bölgelerine roket saldırısı düzenlenmesinin ardından Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Mısır’ın, İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa’da namaz kılan ve itikafta olanlara saldırıları akabinde bölgede yaşanan gelişmelerden derin endişe duyduğu ifade edildi.

Bu gerilimin ardından Lübnan’dan İsrail’e roket atıldığı, peşi sıra İsrail’in de Lübnan’ın güneyi ile Gazze’ye saldırı düzenlediğine işaret edilen açıklamada, “tüm taraflara kendine hakim olma, durumu yatıştırmak ve akan kanı durdurmak için gösterilen çabalara yanıt verme” çağrısı yapıldı.

Açıklamada, mevcut şiddet dalgasının devam etmesi durumunda bölgeyi büyük tehlikelerin beklediği uyarısı yapıldı.

HAMAS, RUSYA İLE GÖRÜŞTÜ

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, taraflar “Siyonizmin Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırıları ve bunların derhal durması gerekliliği ile Mescid-i Aksa’ya yapılan aralıksız saldırıları” ele aldı.

Rus yetkiliye İsrail’in Filistin’e yönelik ihlallerini aktaran Ebu Merzuk, Filistin halkının haklarına bağlı olduğunu ve Hamas’ın Filistin halkını mümkün olan her şekilde savunacağını belirtti.

Bogdanov da ülkesinin, Filistin halkının haklarını destekleyen tutumunu ve Rusya’nın ilgili taraflarla Filistin halkının hakları için gösterdiği çabaları ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs’te gerilimi tırmandırmıştı.

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

Ordu, akşam saatlerinde de Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail ordusu, roket saldırılarının, Hamas’ın Lübnan'da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve olanlardan Hamas ile Lübnan hükümetini sorumlu tutmuştu.

Ardından İsrail ordusu eş zamanlı olarak Lübnan’ın güneyi ve Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

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