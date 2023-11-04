İsrail: Ne olursa olsun izin verilmeyecek

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik akıt ambargosunun "ne olursa olsun devam edeceği" belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi’ne akaryakıt girişine her ne şekilde olursa olsun izin verilmeyeceğini açıkladı. Smotrich, Gazze’yi savaştan sonra kontrol altına alacaklarını ifade etti.

Gazze’deki hükümet, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye hiç yakıt girişi olmadığını, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için acil yakıt tedariki gerektiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ise İsrail’in ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi’ne yarına kadar yakıt sağlanmazsa, faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaklarını ve insanların ölebileceği uyarısı yapmıştı.

İsrail ordusu, uluslararası toplumun ablukanın sıkılaştırıldığı Gazze Şeridi’ne yakıt tedarik edilmesine ilişkin çağrılarına rağmen daha önce de “Gazze’ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini” açıklamıştı. (AA)