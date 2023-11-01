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İsrail ordusu duyurdu: 15 askerimiz öldü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin daha öldüğünü ve kara operasyonlarında şu ana kadar toplam 15 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayınlanma: 19:10 - 01 Kasım 2023 Güncellenme:
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İsrail ordusu duyurdu: 15 askerimiz öldü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun açıkladığı rakamlara göre, Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonlarında çıkan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 15’e yükseldi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun’da 4 İsrail askeri aracının Yasin-105 füzeleriyle imha edildiğini duyurmuştu.

Hamas daha sonra iki tankın daha imha edildiğini öne sürdü. (AA)

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