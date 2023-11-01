İsrail ordusu duyurdu: 15 askerimiz öldü
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin daha öldüğünü ve kara operasyonlarında şu ana kadar toplam 15 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin daha öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusunun açıkladığı rakamlara göre, Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonlarında çıkan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 15’e yükseldi.
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun’da 4 İsrail askeri aracının Yasin-105 füzeleriyle imha edildiğini duyurmuştu.
Hamas daha sonra iki tankın daha imha edildiğini öne sürdü. (AA)