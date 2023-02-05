İsrail ordusu: Gazze’den ateş açıldı, uyarı sirenleri aktifleştirildi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'den "ateş açıldığını" ve uyarı sirenlerinin aktifleştirildiğini duyurdu.

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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’den İsrail’e “roketsiz ateş açılması” sonucu uyarı sirenlerinin aktifleştirildiği kaydedildi.

Saldırının ne şekilde gerçekleştiğine dair ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, Demir Kubbe Hava Savunma Sistemleri üzerinden herhangi bir önleyici füzenin ateşlenmediği ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail’in güneyindeki Siderot kentinde sirenlerin çaldığı bilgisi yer aldı.

Filistinli gruplardan da saldırıyı üstlenen nitelikte herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, “roketsiz ateş açılması” terimini genellikle Gazze’den Yahudi yerleşim birimleri ve Gazze yakınındaki İsrail askeri bölgelerine ağır silahlarla ateş açıldığını ifade etmek için kullanıyor.

İSRAİL-GAZZE SINIRINDA HAREKETLİLİK

İsrail ordusundan çarşamba günü yapılan açıklamada, Gazze’den bir roket fırlatıldığı, bunun İsrail hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

İsrail savaş uçakları da Gazze Şeridi’nde bulunan bazı noktaları roketlerle hedef almış, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden fırlatılan roketlere karşı güç kullanacaklarını belirtmişti.

İsrail ordusu dün de Gazze semalarında bir insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıklamıştı. (AA)

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