İsrail ordusu: Gazze’ye yönelik kuşatma tamamlandı, ateşkes olamayacak

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze şehrine yönelik kuşatmanın tamamlandığını, ateşkes seçeneğinin de masada olmadığını söyledi. İşte İsrail-Gazze savaşında son durum.

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari’den yeni bir açıklama geldi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hagari, kara birliklerinin bölgede ilerlediğini belirtti. Hagari, Gazze kentine yönelik kuşatmanın da tamamlandığını bildirdi.

“ATEŞKES OLMAYACAK”

Hagari, ateşkese dair bir soruya ise “ateşkes seçeneğinin masa olmadığı” cevabını verdi.

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’de ölen İsraillilerin sayısının İsrail yönetiminin açıkladığından çok daha fazla olduğunu açıkladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Al Jazeera televizyon kanalında yayınlanan sesli mesajında, Kassam Tugayları savaşçılarının, farklı bölgelerden Gazze’ye doğru ilerlemeye çalışan İsrail güçlerine karşı koymaya devam ettiğini söyledi.

Ebu Ubeyde, Gazze’de ölen İsraillilerin sayısının İsrail yönetiminin açıkladığından çok daha fazla olduğunu belirtti.

İsrail askeri hatlarının arkasından dolanarak sıfır noktasından saldırmayı başardıklarını kaydeden Ebu Ubeyde, bir tank taburu ve daha fazlasını imha ettiklerini, çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını ifade etti.

Sözcü Ebu Ubeyde, bu akşam Gazze Şehri’nin kuzeybatı ekseninde bir karşı saldırı gerçekleştirerek 6 tank ve 2 personel taşıyıcıyı imha ettiklerini dile getirdi.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. (AA)

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