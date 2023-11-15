İsrail ordusu, yoğun bakım ünitesini vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde karadan kuşattığı Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini vurdu.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı görüntülere göre, İsrail ordusunun kuşatması altındaki ve yakıt tedarik edilememesi nedeniyle alarm durumundaki Şifa Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesi vuruldu.

Görüntülerdeki doktorların bölgedeki patlama nedeniyle tozdan nefes almakta zorlandığı görüldüğü.

Doktorlar, saldırılar ve yakıt eksikliği nedeniyle daha önceden hastane içinde yerleri değiştirilen yoğun bakım hastalarının yeniden başka bir alana tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

30 BEBEK TAŞINDI

Görüntülere göre ayrıca Şifa Hastanesi’ndeki yenidoğan bölümünde kuvözlerinden çıkarılan 30’dan fazla bebek hastane personeli ve gönüllü sivillerin kucaklarında daha güvenli ve uygun bir yere nakledildi.

Doktorların bebekleri taşırken geçtiği hastane koridorlarının yaralıların bulunduğu hasta yataklarıyla dolu olduğu ve aynı koridorlarda, evleri bombalandığı için yerinden edilen ve hastaneye sığınan sivillerin de yaşadığı görüldü.

İSRAİL'DEN HASTANE İTİRAFI

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın hastaneleri kullandığını iddia ederek, bu nedenle Gazze'deki hastanelerin “uluslararası mahkemedeki özel korumasını kaybedeceğini” söyledi.

Hagari’nin bu açıklaması, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda Gazze'de vurduğu hastanelerinin uluslararası koruma statüsünde olduğunun kabulü olarak algılandı. (AA)

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