İsrail saldırıları sonrası bölgede tansiyon düştü

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının ardından bölgede "sükunet" hakim.

Sozcu.com.tr

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İsrail ordusunun saldırılar düzenlediği abluka altındaki Gazze ve Lübnan’ın güneyinde sükunet devam ediyor.

Resmi bir ateşkes ve anlaşma yönünde herhangi bir açıklama yapılmamasına rağmen İsrail’in Lübnan ve Gazze’ye düzenlediği saldırılar ve buna karşılık Gazze’den atılan roketler dün itibarıyla durdu. Filistinli bazı kaynaklardan alınan bilgiye göre Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM), 6-7 Nisan’da, İsrail ve Filistinli gruplarla, tansiyonun düşmesi ve sükunetin sağlanması için iletişime geçti.

ABD merkezli “Axios” internet sitesinin İsrail Savunma Bakanlığından ismi açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı habere göre Binyamin Netanyahu hükümetindeki bakanlar, Lübnan’dan atılan roketlere karşılık verilmesiyle ilgili temaslar gerçekleştirdi. Bakanlar, Lübnan’daki bir savaşın bölgesel çatışmaya dönüşebileceğini ve Tel Aviv’in bölgesel bir çatışmaya sürüklenmesinde hiçbir çıkarının olmadığını düşünüyor.

Haberde ayrıca İsrail’in, Hizbullah’la daha büyük bir çatışmadan kaçınmak için saldırılarını, Gazze ve Lübnan’daki Hamas hedeflerine yoğunlaştırdığı iddia edildi.

‘GERİLİM YENİDEN TIRMANABİLİR’

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, “Siyonist güçlerin Gazze saldırısıyla beraber direniş, halkını savunmak için hazırdı. Direnişin tutumu, Siyonist bombardımana karşılık verme çerçevesinde gerçekleşti. Bu misillemenin boyutu ise işgal güçlerinin sahadaki tutumuna göre belirlendi” dedi. Kasım, bu gerginliğin İsrail’in Mescid-i Aksa bünyesinde yer alan Kıble Mescidi’ndeki Filistinlilere düzenlediği vahşi saldırının ardından başladığını vurgulayarak, “İsrail’in Gazze ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırısı bir kez daha çeşitli sahalarda gerginliği tırmandırır” uyarısında bulundu.

İslami Cihad Hareketi’nden ismi açıklanmayan bir yetkili de “İsrail sükunete bağlı kaldığı sürece kendilerinin de bağlı kalacağını ve İsrail’in angajman kurallarını değiştirmesine izin vermeyeceklerini” söyledi. (AA)

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