İsrail Suriye’ye saldırdı, uçuşlar durdu

İsrail’in Suriye’ye düzenlediği hava saldırısında, deprem yardımları için kullanılan Halep Havalimanı ağır hasar aldı.

Sozcu.com.tr

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İsrail'in gece saatlerinde Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında Halep Havalimanı ağır hasar aldı.

Suriye'nin devlet haber ajansı SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberde İsrail'in ülkeye hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Halep Havalimanı'nın oluşan hasar sonucu uçuşa kapatıldığı belirtildi.

SANA'ya göre Halep Havalimanı son dönemde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Suriye'ye yapılan uluslararası yardımların nakliyesi için kullanılıyordu. Suriye basını saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir bilgi vermedi.

İsrail, son yıllarda Suriye'yi hedef alan çok sayıda hava saldırısı düzenliyor. Daha önce de İsrail saldırıları sonucu Şam ve Halep Havalimanları geçici olarak kapatılmıştı.

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