İsrail tanklarının kuşattığı hastanede onlarca insan öldü

İsrail'in sivillere yönelik şiddeti bitmek bilmezken, Gazze'den endişe yaratan bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Gazze’deki sağlık yetkilileri, İsrail tanklarının Gazze’nin kuzeyindeki bir hastaneyi kuşattığını ve tesisin içine açılan ateş sonucu en az 12 Filistinlinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.

Endonezya Hastanesi’ne ilişkin haberler hakkında İsrail ordusu tarafından bir teyit yapılmazken, Gazze sağlık bakanlığı sözcüsü Eşref Kidra, hastanede sağlık ekipleri ve yaralılar da dahil olmak üzere yaklaşık 700 kişinin bulunduğunu söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA’da yer alan habere göre tesis topçu ateşiyle vuruldu. Filistinli yetkililer sivilleri tahliye etmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirttiler.

Hastane personeli, binada silahlı militan olduğunu reddetti. İsrail, Gazze’deki kuvvetlerinin “terör altyapısını” hedef aldığını söylüyor ve Hamas’ı insanları “canlı kalkan” olarak kullanmakla suçluyor. Hamas ise suçlamaları reddediyor.

SİVİLLER HASTANELERE SIĞINDI

İsrail, Gazze’nin kuzeyinin boşaltılması talimatını vermişti ancak hâlâ bölgede olan binlerce sivil hastanelere sığınmış durumda. İsrail’in altı haftadır süren işgalinde tüm bölgede yakıt ve elektrik tükenmeye başladı.

2016 yılında Endonezyalı kuruluşların sağladığı finansman ile kurulan Endonezya Hastanesi de Gazze’de bulunan diğer birçok sağlık tesisi gibi faaliyetlerini durdurdu ancak hastalar, sağlık personeli ve yerinden edilen siviller hastaneye sığınmış durumdalar.

Sağlık yetkilileri, İsrail’in Mısır sınırına yakın Refah kentinde evlere düzenlediği iki hava saldırısında en az 14 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

Hamas militanları ile İsrail arasındaki çatışmaların devam etmesine rağmen ABD’li ve İsrailli yetkililer Gazze’de tutulan rehinelerin bazılarının serbest bırakılması ve sivillere yönelik yardımların geçiş yapabilmesi için çatışmalara ara verilmesi konusunda Katar arabuluculuğunda bir anlaşma varılmaya yaklaşıldığını söylediler.

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’de düzenlediği eş zamanlı saldırılarda 240 kişi rehin alınmış, bu da İsrail’in Hamas’ı yok etmek üzere Gazze’yi işgal etmesine neden yol açmıştı.

İsrail’e göre 7 Ekim’deki saldırılarda yaklaşık 1,200 kişi öldürüldü ve ülkenin 75 yıllık tarihindeki en ölümcül gün yaşandı.

Gazze’nin Hamas kontrolündeki yönetimi ise İsrail’in o zamandan bu yana düzenlediği hava saldırıları ve bombardımanda en az 5,500’ü çocuk olmak üzere en az 13,000 Filistinlinin öldürüldüğünü söylüyor.

Gazze’nin sınırlar ve sınır kapılarından sorumlu kurumu tarafından yapılan açıklamada Refah sınır kapısından bir kısım yardımın geçtiği ve Birleşik Arap Emirliği’ne (BAE) ait hastane için ekipman taşıyan 40 kamyonun beklendiği belirtildi.

İSRAİL REHİNELERE İLİŞKİN ANLAŞMA İÇİN UMUTLU

Gazze’de çatışmalar devam etse de İsrail’in ABD Büyükelçisi Michael Herzog ABC kanalına verdiği bir söyleşide İsrail’in “önümüzdeki günlerde” Hamas tarafından bazı rehinelerin serbest bırakılacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed Bin Abdülrahman Es-Sani dün Doha’da düzenlenen basın toplantısında anlaşmanın önündeki ana engellerin artık “oldukça küçük” olduğunu, “uygulanabilir ve lojistik” sorunların devam ettiğini söyledi.

Beyaz Saray’dan bir yetkili de “oldukça karmaşık ve hassas” müzakerelerde ilerleme sağlandığını söyledi.

İsrail’in silahlı militanların sığınakları olarak nitelediği hedeflerine yönelik hava saldırılarını artırması ise Hamas’a yönelik saldırısının kapsamını genişleterek Gazze’nin güneyine yöneltmeye hazırlandığı şeklinde değerlendiriliyor.

Öte yandan, İsrail’in ana müttefiki konumunda olan ABD dün askeri planlayıcıların Filistinli sivillerin güvenliğini hesaba katmadan güneyde savaş operasyonuna başlanmaması yönünde uyarıda bulundu.

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