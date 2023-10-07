İsrail topraklarına giren Filistinli örgütler, çok sayıda İsrailliyi rehin aldı

İsrail topraklarına bugüne kadar görülmemiş büyük bir operasyon başlatan Hamas ve diğer Filistinli örgütler, esir alınan İsrail askerlerinin görüntülerini yayınladı. Rehin alınarak Gazze'ye götürülenler arasında üst düzey İsrailli komutanların da olduğu iddia ediliyor.

Sozcu.com.tr

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İsrail ablukası altındaki Gazze’yi kontrol eden Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın İsrail'in güney bölgelerine başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonunda esir alınan İsrail askerleri ile Nahal Oz bölgesindeki askeri noktalara baskınlara ilişkin yeni görüntüler yayınladı.

Görüntülerde, Nahal Oz'daki askeri noktalarına gelen onlarca İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının İsrail askerleriyle girdiği çatışmalar ve İsrail askerlerinin öldürüldüğü görüldü. Paylaşılan bir diğer videoda ise İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının, “askeri kışla” olduğu anlaşılan bir alandan “sivil kıyafetli” bazı kişileri esir aldığına ilişkin görüntüler yer aldı.



Hamas, esir alınan İsrailli asker ve sivillere ilişkin şu ana kadar bir sayı açıklamadı. İsrail de, saldırılarda “Hamas teröristlerinin” çok sayıda sivili de rehin aldığını duyurdu.

Rehin alınan kişiler arasında üst düzey İsrailli komutanların da bulunduğu belirtiliyor. Çatışmalarda Gazze Şeridi’ne yakın Shaar Hanegev bölgesinin meclis başkanı Ofir Liechstein’in öldürüldüğü açıklandı.

ABD VE AVRUPA’DAN ART ARDA AÇIKLAMALAR

ABD ve Avrupa ülkeleri, Hamas’ın başlattığı operasyona tepki gösterirken İsrail’e destek mesajları yayımladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Filistin ile İsrail arasında bu sabah başlayan gerilim karşısında bölgedeki tüm taraflara ve kilit ülkelere, daha fazla kan dökülmesini önlemek için gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

Bu ardaa İsrail’deki ABD Büyükelçiliği ülkedeki ABD vatandaşlarına yönelik uyarı yapıp Gazze ve çevresine seyahat yasağının devam ettiğini duyurdu. (AJANSLAR)

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