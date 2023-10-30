İsrail, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ni bombaladı
Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombalayarak ağır hasara yol açtığını bildirdi.
İsrail ile Hamas arasındaki savaş, 24. gününde sertleşerek devam ediyor. İsrail, elektrik ve yakıt vermediği Gazze Şeridi’nde hastaneleri hedef haline getirdi.
En son olarak Gazze’deki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail tarafından bombalandı.
Aynı hastanenin çevresi dün İsrail'in hedefi olmuştu. Hastane müdürü Dr. Subhi Sekkik, sağlık kompleksinin korunması ve İsrail saldırılarının durdurulması için Türkiye’den yardım istemişti.
Gazze’deki hastanelerin doluluk oranının yüzde 150’yi geçtiği belirtiliyor.
Kapasitesi 700 kişilik Şifa Hastanesi’nde hasta sayısının 5 bine ulaştığı biliniyor.
HASTANEYİ TÜRKİYE KURDU
Hastane, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilmişti.
Hastane, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Filistinli yetkililere devredilmişti.