İsrail: Türkiye’den Gazze’ye giden sevkiyatta patlayıcı bulundu

İsrail, Türkiye'den Gazze'ye giden bir sevkiyatta roket yapımında kullanılan 16 ton madde bulduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İsrail, Türkiye’den Gazze’ye giden bir sevkiyatta yaptığı incelemede roket yapımında kullanılan 16 ton malzeme bulduğunu açıkladı.

İsrail gümrük idaresi temmuz ayında yaptığı bir kontrolde, alçı torbası olduğu düşünülen 54 tonluk malzeme taşıyan iki konteyneri durdurduğunu bildirdi. Yapılan laboratuvar testinde bazı torbaların amonyum klorür içerdiğinin tespit edildiğini belirten yetkililer, bu maddenin Gazze’deki gruplar tarafından “İsrail’e fırlatılan roketleri üretmek için” kullanıldığını savundu.

Hamas sözcüsü Hazem Kasım ise, raporu “yalan” olarak nitelendirdi. Reuters’a konuşan Kasım, “İşgalciler, Gazze üzerindeki ablukayı sıkılaştırmak için bahane olarak yalanlar uyduruyorlar” dedi.

İsrail ve Hamas 2008’den bu yana Gazze’den binlerce roketin atıldığı ve İsrail’in hava saldırıları düzenlediği birçok savaş yaşadı. (Reuters)