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İsrail üst düzey suikast timi kurdu: Ölüm listesinin başındakiler belli oldu

Son dönemde Gazze'ye kara operasyonu hazırlığı içerisinde olan İsrail'in Hamas'ın üst düzey yetkililerine suikast için ayrı bir suikast timi oluşturduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:50 - 22 Ekim 2023 Güncellenme:
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İsrail üst düzey suikast timi kurdu: Ölüm listesinin başındakiler belli oldu

7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e saldırmasından sonra bölgede gerilim her geçen gün artıyor… Son günlerde İsrail’in bir kara operasyonu gerçekleştirme yönünde adımlar attığına dair açıklamalar ve haberler gelmeye devam ederken bugün İsrail medyasından dikkat çekici bir iddia geldi…

İsrail medyası, Mossad ve Shin Bet’in Hamas’ın üst düzey yetkililerini ve örgütün seçkin güçleri Nukbha’yı hedef alan bir suikast timi kurduğunu duyurdu. 7 Ekim’de gerçekleştirilen saldırıyı yapan ekibin üyelerini yok etmek için oluşturulan özel timin adı ise “Nili” olarak kayıtlara geçti.

İbranice, “İsrail’in ebedi olanı yalan söylemeyecek” cümlesinin kısaltmasından oluşan bu cümle aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı’nda Yahudilerin oluşturduğu bir yeraltı örgütünün de ismi olarak biliniyor. İsrail’in çok okunan gazetelerinden Yedioth Ahronot’un aktardığı haberde, oluşturulan suikast timinin iki hafta önce İsrail’e saldırı gerçekleştiren Nukbha ekibini yok etme amacında olduğu belirtildi.

İsrail’in kurduğu suikast timinin ilk hedefi Deif’i öldürmek.

İsrail ordusunun son dönemde Nukhba güçlerinden isimleri öldürdüğü de belirtilirken, Hamas’ın üst düzey isimlerinden olan ve 7 Ekim’deki saldırının mimarları olarak bilinen Muhammed Deif ve Yahya Sinvar’ın isimlerinin suikast listesinin tepesinde olduğu belirtildi.

İsrailli yetkililerin bu iki ismin öldürülmesini istediği de belirtildi.

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