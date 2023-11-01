İsrail yine Cibaliya Mülteci Kampı’nı bombalıyor: Çok sayıda ölü var

Filistin Haber Ajansı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı yeniden bombaladığını duyurdu. Yapılan ilk açıklamalarda onlarca insanın öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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İsrail’in Filistin’e yönelik şiddeti bitmek bilmiyor…

Filistin Haber Ajansı, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nı yeniden bombaladığını aktardı. Yapılan açıklamada bölgede onlarca insanın yaşamını yitirdiği ve çok sayıda insanın da yaralandığı kayıtlara geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den beri bölgede yaşamını yitirenlerin sayısını açıkladı. Resmi verilere göre 7 Ekim’den beri 8796 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail’in saldırılarında ölenlerin 3648’inin çocuk olduğu belirtildi.

DÜN DE VURMUŞLARDI

İsrail dün akşam saatlerinde Cibaliya mülteci kampına yönelik hava saldırısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, Cibaliya mülteci kampına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişi hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ölü ve çok sayıda yaralının kısa süre önce İsrail’in çevresini bombaladığı Endonezya Hastanesi’ne nakledildiği öğrenildi.

İSRAİL: BÖLGEDE ÜST DÜZEY BİR HAMAS KOMUTANI VARDI

İsrail ordusu CNN’e yapılan açıklamada mülteci kampının vurulduğunu doğrulamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Richard Hecht, “O bölgede çok üst düzey bir Hamas komutanı vardı. Bu konuyu araştırıyoruz. Ne olduğunu öğrendikçe daha fazla veri ile açıklayacağız” demişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bu ismin Hamas yöneticisi İbrahim Biari olduğunu açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü, çok sayıda teröristi bu saldırıda öldürdüklerini iddia ederek bölgede kapsamlı bir askeri altyapı bulunduğu için bunun diğer binaların da çökmesine yol açtığını savundu.

7 SİVİL ESİR DE ÖLMÜŞTÜ

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı’na yönelik saldırısında 3’ü yabancı pasaport sahibi 7 sivil esirin öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Cibaliya Mülteci Kampı’na yönelik dünkü katliamda, 3’ü yabancı pasaport sahibi 7 sivil esir hayatını kaybetti” ifadesi kullanıldı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, dün yayımladığı video mesajında çeşitli ülkelerden de gelen talepler üzerine ellerindeki bazı yabancı esirleri yakında serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini söylemişti.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, dün Cibaliya Mülteci Kampı’na İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda en az 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de dün akşam düzenlediği basın toplantısında, saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söylemişti.

EN BÜYÜK MÜLTECİ KAMPI

Cibaliya Mülteci Kampı, Gazze Şeridi’ndeki sekiz mülteci kampı arasındaki en büyük alan olarak biliniyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre kampta 116 bin kayıtlı mülteci yaşıyor. İsrail savaşın başladığı günden beri kampa pek çok kez saldırdı. İsrail, 9, 12, 19 ve 22 Ekim’de vurmuş ve yüzlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuştu.

Kampta Birleşmiş Milletler’in himayesindeki 3 okul bulunurken bunlar sığınak olarak da kullanılıyor. Birleşmiş Milletler’in resmi raporlarında kampta çok ciddi bir nüfus yoğunluğu ve yaşam alanı eksikliği olduğu belirtiliyor.

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