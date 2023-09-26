Abone Ol

İsrail yine Gazze’yi vurdu

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadına ait iki gözetleme noktasını vurduğu bildirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İsrail yine Gazze’yi vurdu

İsrail ordusunun X sosyal medya platformundan konuyla ilgili açıklamada yapıldı.

Açıklamada, bombalanan gözetleme noktalarının Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait olduğu belirtildi.

Bombalanan gözetleme noktalarının Gazze’nin Karni ve Refah bölgelerinde yer aldığı aktarıldı.

İSRAİL DUYURMUŞTU

Bombardıman sonucunda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu dün de, Gazze sınırındaki gösterilerin akabinde Hamas’a ait bir gözetleme noktasını bombaladığını duyurmuştu.

İsrail ordusuna ait askeri uçaklarının 24 Eylül’de de, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin doğusunda Hamas’a ait iki noktayı bombaladığı belirtilmişti. (AA)

İsrail ile Suudi Arabistan arasında bir ilkİlginizi Çekebilirİsrail ile Suudi Arabistan arasında bir ilkİsrail: Türkiye'den Gazze'ye giden sevkiyatta patlayıcı bulunduİlginizi Çekebilirİsrail: Türkiye'den Gazze'ye giden sevkiyatta patlayıcı bulundu
X Reklam