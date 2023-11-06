İsrail yine hastaneleri hedef aldı

7 Ekim'den bu yana şiddetli saldırılarının hedefi olan Gazze'de İsrail ordusu, bu defa Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Hastanesi, Ruh Sağlığı Hastanesi ve Göz Hastanesini hedef aldı.

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İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi’ne saldırıları 31. gününde artarak sürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze’de yerinden edilmiş binlerce kişi ile yüzlerce yaralıyı barındıran Kudüs Hastanesi’nin çevresi 5 Kasım sabahından itibaren İsrail’in onlarca hava ve topçu atışlarına hedef olurken, saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Öte yandan, Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail ordusunun Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Hastanesi, Ruh Sağlığı Hastanesi ve Göz Hastanesini hedef aldığını duyurdu.

HASTANENİN GÜNEŞ PANELLERİNİ VURDULAR

Gazze Şeridi’nde, İsrail güçleri Şifa Hastanesine ait bir binanın çatısındaki güneş enerjisi panellerini bombaladı.

Gazze’deki Filistin Hükümetinin Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “İşgal güçleri, Şifa Hastanesi’nin Kudüs binasını bombaladı.” ifadelerine yer verildi.

Şifa Hastanesine yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı, hastanede yüzlerce yaralının ve sağlık personelinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

CAN KAYBI 10 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırıları sonucu oluşan can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22'ye çıktığını ifade etti.